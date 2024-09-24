У ВМС розповіли про активність російських ракетоносіїв в морських водах
Фото: ракети "Калібр" (zaxid.net)
У Чорному і Азовському морях російські ракетоносії станом на 6:00 24 вересня відсутні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
У Чорному морі - один ворожий корабель. Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі - один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, російська армія отримала постачання чергової партії озброєнь. До нової партії ввійшла ракета для безпілотних літальних апаратів "Х-БПЛА".
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