У ВМС розповіли про активність російських ракетоносіїв в морських водах

У Чорному і Азовському морях російські ракетоносії станом на 6:00 24 вересня відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

У Чорному морі - один ворожий корабель. Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі - один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.