В ВМС рассказали об активности российских ракетоносителей в морских водах

В Черном и Азовском морях российские ракетоносители по состоянию на 6:00 24 сентября отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

В Черном море – один вражеский корабль. Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море – один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.