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В ВМС рассказали об активности российских ракетоносителей в морских водах

Вторник 24 сентября 2024 07:53
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В ВМС рассказали об активности российских ракетоносителей в морских водах Фото: ракеты "Калибр" (zaxid.net)
Автор: Вадим Ребрина

В Черном и Азовском морях российские ракетоносители по состоянию на 6:00 24 сентября отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

В Черном море – один вражеский корабль. Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море – один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ВМС рассказали об активности российских ракетоносителей в морских водах

Напомним, российская армия получила поставки очередной партии вооружений. В новую партию вошла ракета для беспилотных летательных аппаратов "Х-БПЛА".

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