В ВМС рассказали об активности российских ракетоносителей в морских водах
Фото: ракеты "Калибр" (zaxid.net)
В Черном и Азовском морях российские ракетоносители по состоянию на 6:00 24 сентября отсутствуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
В Черном море – один вражеский корабль. Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море – один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю – 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Напомним, российская армия получила поставки очередной партии вооружений. В новую партию вошла ракета для беспилотных летательных аппаратов "Х-БПЛА".
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