Будівництво найбільшого універсального десантного корабля "Іван Рогов", яке відбувається в окупованому Криму, ще не завершене, і наразі невідомо, чи буде цей корабель введено в експлуатацію.

За словами Плетенчука, Росія ще не мала офіційних причин зупинити будівництво, оскільки це є проект, що фінансується за бюджетні кошти, які необхідно освоїти. Водночас він зазначив, що корабель наразі не є готовою бойовою одиницею.

"Це просто заготовка, ще не бойова одиниця", - підкреслив Плетенчук, зазначивши, що розраховувати на швидке завершення будівництва не варто.

Російська сторона намагається реалізувати кілька військових проектів в окупованому Криму.

Плетенчук також зазначив, що росіяни, ймовірно, намагаються компенсувати втрату "містралів", кораблів типу яких вони не отримали від Франції.

Однак, чи зможуть вони завершити будівництво "Івана Рогова", залишається під питанням, оскільки терміни завершення проекту можуть значно затягнутися.