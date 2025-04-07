В ВМС раскрыли детали строительства десантного корабля России в Крыму

Строительство крупнейшего универсального десантного корабля "Иван Рогов", которое происходит в оккупированном Крыму, еще не завершено, и пока неизвестно, будет ли этот корабль введен в эксплуатацию.

По словам Плетенчука, Россия еще не имела официальных причин остановить строительство, поскольку это проект, финансируемый за бюджетные средства, которые необходимо освоить. В то же время он отметил, что корабль пока не является готовой боевой единицей.

"Это просто заготовка, еще не боевая единица", - подчеркнул Плетенчук, отметив, что рассчитывать на быстрое завершение строительства не стоит.

Российская сторона пытается реализовать несколько военных проектов в оккупированном Крыму.

Плетенчук также отметил, что россияне, вероятно, пытаются компенсировать потерю "мистралей", кораблей типа которых они не получили от Франции.

Однако, смогут ли они завершить строительство "Ивана Рогова", остается под вопросом, поскольку сроки завершения проекта могут значительно затянуться.