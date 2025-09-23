У ВМС роз’яснили законопроєкт щодо розміщення українських кораблів за кордоном

"Насправді законодавці приводять нормативну базу до фактичного стану справ. Щоб забезпечувати утримання наших кораблів за кордоном, необхідно мати для цього юридичні підстави", - сказав Плетенчук.

Він нагадав, що раніше за кордоном можна було отримувати відповідні сили та засоби для спільних дій, зокрема під час міжнародних навчань.

Зараз ситуація дещо інша, але, за словами речника ВМС, підстав говорити про щось надзвичайне немає.

"Сказати, що щось сталося надзвичайне, я не можу. Це була необхідна міра, і законодавець вирівняв цю ситуацію", - зазначив Плетенчук.