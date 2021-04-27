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ВМС России начали следить за американским сторожевым катером в Черном море

Автор: РБК-Украина

Черноморский флот Российской Федерации начал следить за действиями корабля Hamilton береговой охраны США. Он зашел в Черное море сегодня.

Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управления обороной РФ, пишет ТАСС.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля "Гамильтон" береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля", - сказали в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton вошел в Черное море. Он будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе.

Hamilton является первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года. Последний раз Черное море посещал катер USCGC Dallas.

В ответ на визит американского катера Черноморский флот РФ отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер "Москва".

Ранее Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.

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