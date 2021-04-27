ВМС Росії почали стежити за американським сторожовим катером у Чорному морі

Чорноморський флот Російської Федерації почав стежити за діями корабля Hamilton берегової охорони США. Він зайшов у Чорне море сьогодні.

Про це повідомили журналістам у вівторок в Національному Центрі управління обороною РФ, пише ТАСС .

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями сторожового корабля "Гамільтон" берегової охорони США, що зайшов в акваторію Чорного моря 27 квітня", - сказали у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton увійшов у Чорне море. Він підтримуватиме американських союзників і партнерів у Чорноморському регіоні.

Hamilton є першим катером берегової охорони США, який увійшов в Чорне море з 2008 року. Останній раз Чорне море відвідував катер USCGC Dallas.

У відповідь на візит американського катера Чорноморський флот РФ відправив у Чорне море гвардійський ракетний крейсер "Москва".

Раньше Росія закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. Обмеження діятимуть до кінця жовтня.