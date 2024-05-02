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ВМС прийняли на озброєння два естонських катери (фото)

Фото: ВМС прийняли на озброєння два катери від Естонії (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Військово-морські сили ЗСУ прийняли на озброєння два патрульні катери, які надала Естонія. Вони отримали назву "Ірпінь" та "Рені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ у Facebook.

Українські військові провели ритуал підняття Військово-морських прапорів. У церемонії взяли участь командувач ВМС віце-адмірала Олексій Неїжпапа та естонська делегація на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.

Катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які передала Естонія, присвоєно назви на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені. Порт Рені є найближчим за відстанню до Естонії.

Учасники вшанували пам'ять загиблих воїнів та громадян. 

"По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: ВМС прийняли на озброєння два катери від Естонії (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Передісторія

Нагадаємо, наприкінці квітня 2024 року Міністерство оборони Естонії повідомило, що передає Україні два патрульних катери. Вони стануть на захист морських шляхів від російської агресії.

Передача катерів відбулася координації з Данією. Це сталося напередодні засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Додамо, що Естонія у березні також оголосила про видіння нового пакету допомоги Україні на 20 млн євро.

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