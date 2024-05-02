ВМС прийняли на озброєння два естонських катери (фото)

Українські військові провели ритуал підняття Військово-морських прапорів. У церемонії взяли участь командувач ВМС віце-адмірала Олексій Неїжпапа та естонська делегація на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.

Катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які передала Естонія, присвоєно назви на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені. Порт Рені є найближчим за відстанню до Естонії.

Учасники вшанували пам'ять загиблих воїнів та громадян.

"По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

Фото: ВМС прийняли на озброєння два катери від Естонії (facebook.com/navy.mil.gov.ua)