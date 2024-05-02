ВМС приняли на вооружение два эстонских катера (фото)

Военно-морские силы ВСУ приняли на вооружение два патрульных катера, которые предоставила Эстония. Они получили название "Ирпень" и "Рени".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ в Facebook.
Украинские военные провели ритуал поднятия Военно-морских флагов. В церемонии приняли участие командующий ВМС вице-адмирала Алексей Неижпапа и делегация во главе с командующим ВМС Эстонии коммодором Юри Саска.
Катерам Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые передала Эстония, присвоены названия в честь города-героя Ирпень и Рени. Порт Рени является самым близким по расстоянию к Эстонии.
Участники почтили память погибших воинов и граждан.
"По завершении церемонии гости имели возможность, во время перехода по морю, ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.
Фото: ВМС приняли на вооружение два катера от Эстонии (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Напомним, в конце апреля 2024 года Министерство обороны Эстонии сообщило, что передает Украине два патрульных катера. Они встанут в защиту морских путей от российской агрессии.
Передача катеров состоялась в координации с Данией. Это произошло в преддверии заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Добачил, что Эстония в марте также объявила о видении нового пакета помощи Украине на 20 млн евро.
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