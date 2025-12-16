У ВМС пояснили, як Україна позбавляє ППО РФ "очей" у Криму

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

За його словами, знищення радіолокаційних станцій є ключовим етапом для подальших дій по ворожій території, адже без засобів виявлення пускові установки ППО фактично втрачають боєздатність.

"Це класика, насправді. Якщо ви хочете працювати по ворожій території, а Крим, на жаль, зараз окупований і фактично є ворожим тилом, потрібно в першу чергу позбавити ворога можливості відбивати повітряні атаки. Для цього необов’язково шукати ці пускові, знищувати їх. Це, звісно, завжди виглядає дуже красиво, але такі пускові без засобів огляду, без радіолокаційних засобів, в принципі ні на що не здатні", - сказав Плетенчук.

Плетенчук зазначив, що ураження РЛС у Криму відбувається регулярно й є перманентним процесом. Після таких ударів російські війська намагаються відновлювати комплекси ППО, змушені водночас послаблювати оборону на інших ділянках.

Особливу увагу окупанти, за його словами, зосереджують на охороні незаконно збудованого Керченського мосту. Для його захисту залучені підрозділи Росгвардії, різні системи ППО, поліція, а також сили протидиверсійної оборони з повітря і моря.

Речник ВМС також звернув увагу, що росіяни фактично не ризикують використовувати міст для перевезення стратегічно важливих вантажів, зокрема пального та важкої техніки, надаючи перевагу сухопутним маршрутам окупованими територіями. Водночас, наголосив він, ВМС України й надалі робитимуть усе можливе, "щоб цей міст там не затримався назавжди".