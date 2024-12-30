У ВМС пояснили, чому Росія зменшила використання кораблів у Чорному морі

За його словами, наразі акваторію Чорного моря та прибережні води замість кораблів та катерів патрулюють російські літаки.

"Російська авіація залишається активною, на неї фактично перекладено достатньо велику частину функціоналу, в тому числі з корабельно-катерного складу. Літаки патрулюють і акваторію і прибережну зону, ці питання здебільшого покладаються нині на авіацію", - розповів Плетенчук.

На його думку, такі зміни у росіян викликані знищенням кількох кораблів поблизу окупованого Криму. Це змусило окупантів залишити свої бази в Криму та зосередитися на збереженні залишків свого корабельного складу.

Зауважимо, що за даними ВМС на ранок 30 грудня, у Чорному морі було зафіксовано один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", однак ракети на ньому - відсутні. А ось в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Раніше ми писали про те, що українські військові поки не фіксують підготовки РФ до ракетного удару з Чорного моря. Проте, за словами Плетенчука, для повної оцінки потрібно також провести аналіз з повітря.