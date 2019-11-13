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ВМС получат на вооружение 6 отечественных кораблей

Новости » Общество     13.11.2019 - 16:19
ВМС получат на вооружение 6 отечественных кораблей
Иллюстративное фото (ukrmilitary.com)

ВМС получат 3 новые корабли до конца 2019 года

До конца 2019 года Военно-морские силы Украины (МВД) получат 3 новые корабли от отечественного производителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, в обронному ведомстве планируют, что до конца этого года украинский флот получит на вооружение 3 новые корабли от отечественного производителя. Кроме того, еще 3 новые отечественные корабли ВМС Украины получат в следующем 2020 году.

"В дальнейшем надо улучшать наши способности, касающиеся ситуационной осведомленности, морской патрульной авиации и высокоточных средств поражения", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в рамках программы "избыточного военного оборудования" передадут на вооружение ВМС Украины еще 3 катера типа Island. Украинский флот получит катера USCGC Ocracoke, USCGC Washington и USCGC Kiska.

Также РБК-Украина писало, что в Украину прибыли два американских катера типа Island. В Вооруженных силах отмечали, что после ходовых испытаний американские катера типа Island будут включены в состав Военно-морских сил Украины.

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