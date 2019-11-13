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ВМС отримають на озброєння 6 вітчизняних кораблів

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 16:19
ВМС отримають на озброєння 6 вітчизняних кораблів
Ілюстративне фото (ukrmilitary.com)

ВМС отримають 3 нові кораблі до кінця 2019 року

До кінця 2019 року Військово-морські сили України (МВС) отримають 3 нові кораблі від вітчизняного виробника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, в обронному відомстві планують, що до кінця цього року український флот отримає на озброєння 3 нові кораблі від вітчизняного виробника. Крім того, ще 3 нові вітчизняні кораблі ВМС України отримають наступного 2020 року.

"Надалі треба покращувати наші спроможності, що стосуються ситуаційної обізнаності, морської патрульної авіації та високоточних засобів ураження", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в рамках програми "надлишкового оборонного обладнання" передадуть на озброєння ВМС України ще 3 катери типу Island. Український флот отримає катери USCGC Ocracoke, USCGC Washington та USCGC Kiska.

Також РБК-Україна писало, що в Україну прибули два американські катери типу Island. У Збройних силах зазначали, що після ходових випробувань американські катери типу Island будуть включені до складу Військово-морських сил України.

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