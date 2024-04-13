ВМС про перекидання військ Тихоокеанського флоту РФ в Україну: для нас нічого нового

Для України не буде сюрпризом, якщо Росія перекине війська Тихоокеанського флоту на війну. Цим кроком Москва може оголити деякі свої кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військо-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Для нас нічого нового. Снаряду 155-мм все одно морпіх це чи зек з "Вагнера". Вбиває їх приблизно однаково. Так, звісно, це контрактні військовослужбовці, у них може бути краща підготовка. Але враховуючи те, що ця війна триває 11-й рік, сказати, що для нас це буде якимось сюрпризом, не можна", - зазначив речник.

При цьому він зазначив, що перекидання військ Тихоокеанського флоту РФ залишить оголеними деякі частини російського кордону.

"Це вже можна сказати, що це геополітичні наслідки вторгнення в Україну для Російської Федерації. Ще незрозуміло, чим вони для них закінчаться", - додав Плетенчук.