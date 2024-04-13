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ВМС о перекидывании войск Тихоокеанского флота РФ в Украину: для нас ничего нового

Украина, Суббота 13 апреля 2024 16:39
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ВМС о перекидывании войск Тихоокеанского флота РФ в Украину: для нас ничего нового Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Для Украины не будет сюрпризом, если Россия перекинет войска Тихоокеанского флота на войну. Этим шагом Москва может обнажить некоторые свои границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Для нас ничего нового. Снаряду 155-мм все равно морпех это или зек из "Вагнера". Убивает их примерно одинаково. Да, конечно, это контрактные военнослужащие, у них может быть лучшая подготовка. Но учитывая, что эта война продолжается 11-й год, сказать, что для нас это будет каким-то сюрпризом, нельзя", - отметил спикер.

При этом он отметил, что перекидывание войск Тихоокеанского флота РФ оставит обнаженными некоторые части российской границы.

"Это уже можно сказать, что это геополитические последствия вторжения в Украину для Российской Федерации. Еще непонятно, чем они закончатся для них", - добавил Плетенчук.

Предыстория

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия отправляет на войну в Украине личный состав Тихоокеанского флота РФ. Речь идет о 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ

Также на войну собираются перебросить около 400 бойцов 11-й армии ВВС и ПВО.

Как отмечает ГУР, ранее эти военные формирования не были вовлечены в войну. Их бросают в зону боевых действий из-за потерь РФ с целью укомплектования личного состава.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже более 452 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за последние сутки наши воины ликвидировали более 1000 россиян.

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