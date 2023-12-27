У ВМС оцінили спроможність РФ по висадці десанту після знищення 3 ВДК

За його словами, з початку широкомасштабної військової агресії РФ українські захисники знищили вже три ВДК окупантів, а також декілька десантних кораблів. Через це спроможність противника до висадки десанту зменшились до батальйону, тобто вдвічі.

"Тобто раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер - один", - сказав він.

Віце-адмірал зауважив, що десантні кораблі ворога так само як кораблі-носії ракет типу "Калібр" є однією з пріоритетних цілей для ЗСУ.

Так, додав Неїжпапа, через дії Сил оборони російський флот тепер вивів усі свої носії "Калібрів" у Новоросійськ.

"Це сталося протягом цього року. Також протягом року вони вивели, крім ракетоносців, десантні кораблі, патрульні кораблі, зосередили їх у Феодосії та Новоросійську", - зазначив командувач ВМС ЗСУ.

Знищення ВДК "Новочеркаськ"

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережею ширилися кадри потужної детонації на борту.

Також ввечері у вівторок з'явилася інформація, що після ударів по російському "Новочеркаську", з бухти Феодосії пішли два російські кораблі.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.