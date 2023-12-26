ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після прильоту по "Новочеркаську" з бухти Феодосії втекли два кораблі, - ЗМІ

Феодосія, Вівторок 26 грудня 2023 19:53
UA EN RU
Після прильоту по "Новочеркаську" з бухти Феодосії втекли два кораблі, - ЗМІ Фото: з бухти Феодосії пішли два російські кораблі (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Після ударів по російському "Новочеркаську", з бухти Феодосії пішли два російські кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

За даними видання, два кораблі вийшли з бухти за кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і по десантному кораблю "Новочеркаськ".

Видання зауважує, що через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не вдалось, однак, за їх даними, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Війна Росії проти України
NEWS
Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу
Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу
DAILY
"Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel "Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень