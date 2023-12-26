Після прильоту по "Новочеркаську" з бухти Феодосії втекли два кораблі, - ЗМІ

Після ударів по російському "Новочеркаську", з бухти Феодосії пішли два російські кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крым.Реалии ".

За даними видання, два кораблі вийшли з бухти за кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і по десантному кораблю "Новочеркаськ".

Видання зауважує, що через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не вдалось, однак, за їх даними, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.

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