ВМС майже тиждень не фіксують присутність кораблів РФ в Чорному й Азовському морях

Зазначимо, що російські кораблі відсутні у двох морях вже майже тиждень, починаючи з 18 серпня.

Водночас українські військові зафіксували два корабля РФ в Середземному морі. Проте жодне з них не є ракетоносієм.

Крім того, у ВМС розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 12 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - резюмували у Військово-морських силах ЗСУ.