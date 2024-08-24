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ВМС майже тиждень не фіксують присутність кораблів РФ в Чорному й Азовському морях

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 24 серпня, носіїв ракет типу "Калібр" у Чорному й Азовському морях не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) в Telegram.

Зазначимо, що російські кораблі відсутні у двох морях вже майже тиждень, починаючи з 18 серпня.

Водночас українські військові зафіксували два корабля РФ в Середземному морі. Проте жодне з них не є ракетоносієм.

Крім того, у ВМС розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 12 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - резюмували у Військово-морських силах ЗСУ.

Нагадаємо, що за словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни не ризикують виводити надводні кораблі в Чорне та Азовське моря. Наразі всі боєздатні одиниці російського флоту перебувають у пункті базування "Новоросійськ". Водночас, для присутності в морі ворог переважно використовує підводні човни.

"Фактично, один підводний човен виходить у море, його змінює інший. Це дає змогу не тільки демонструвати свою присутність, а й забезпечувати охорону бази", - повідомив Плетенчук.

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