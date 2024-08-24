ВМС почти неделю не фиксируют присутствие кораблей РФ в Черном и Азовском морях

По состоянию на 06:00, 24 августа, носители ракет типа "Калибр" в Черном и Азовском морях не зафиксированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.
Отметим, что российские корабли отсутствуют в двух морях почти неделю, начиная с 18 августа.
В то же время, украинские военные зафиксировали два корабля РФ в Средиземном море. Однако ни одно из них не является ракетоносителем.
Кроме того, в ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - резюмировали в Военно-морских силах ВСУ.
Напомним, что по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, россияне не рискуют выводить надводные корабли в Черное и Азовское моря. Сейчас все боеспособные единицы российского флота находятся в пункте базирование "Новороссийск". В то же время, для присутствия в море враг преимущественно использует подводные лодки.
"Фактически, одна подводная лодка выходит в море, ее сменяет другая. Это позволяет не только демонстрировать свое присутствие, но и обеспечивать охрану базы", - сообщил Плетенчук.
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