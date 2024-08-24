ВМС почти неделю не фиксируют присутствие кораблей РФ в Черном и Азовском морях

Отметим, что российские корабли отсутствуют в двух морях почти неделю, начиная с 18 августа.

В то же время, украинские военные зафиксировали два корабля РФ в Средиземном море. Однако ни одно из них не является ракетоносителем.

Кроме того, в ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 12 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - резюмировали в Военно-морских силах ВСУ.