ВМС про Кримський міст: Росія звозить до нього багато ППО та будує "загадкову споруду"
Російські окупанти завозять до Кримського мосту колосальну кількість систем протиповітряної оборони (ППО). Зокрема будують "загадкову споруду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Півострів нашпигований системами ППО максимально можливо. Тому що він має для окупантів не тільки прагматичний сенс, а й символічний. Вони сакралізували, як Кримський міст, так і сам Крим. Фактично російська агресія в Україні почалася з Криму (2014 року,- ред.). І для них це ключова локація", - пояснив Плетенчук.
За словами речника ВМС, Крим є базою для південного угруповання Збройних сил Росії, оскільки на ньому відбувається відновлення особового складу, поповнюються підрозділи, а також проходять різні тренування.
Наразі на Кримському півострові розташовані усі наявні в запасі ворога системи ППО різного радіуса дії.
Сьогодні на півострові росіяни використовують усі наявні в запасі системи ППО різного радіуса дії. Мова і про системи С-300, С-400, і навіть С-500.
Як відзначив Плетенчук, наразі немає інформації щодо "загадкової споруди", яку будують росіяни біля Кримського мосту. Це може бути захисна чи технічна споруда, або ж перехід.
Кримський міст
ЗСУ кілька разів завдавали ударів по мосту, використовуючи різні види озброєння, включаючи морські дрони і ракети. Ці атаки завдали серйозних пошкоджень, що призвело до часткового руйнування конструкції споруди.
Внаслідок цього використання мосту для перевезення вантажів і військової техніки стало тимчасово ускладнене. Росія була змушена проводити ремонтні роботи та обмежувати рух по мосту
У червні в Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.
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