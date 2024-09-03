ВМС про Кримський міст: Росія звозить до нього багато ППО та будує "загадкову споруду"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Півострів нашпигований системами ППО максимально можливо. Тому що він має для окупантів не тільки прагматичний сенс, а й символічний. Вони сакралізували, як Кримський міст, так і сам Крим. Фактично російська агресія в Україні почалася з Криму (2014 року,- ред.). І для них це ключова локація", - пояснив Плетенчук.

За словами речника ВМС, Крим є базою для південного угруповання Збройних сил Росії, оскільки на ньому відбувається відновлення особового складу, поповнюються підрозділи, а також проходять різні тренування.

Наразі на Кримському півострові розташовані усі наявні в запасі ворога системи ППО різного радіуса дії.

Сьогодні на півострові росіяни використовують усі наявні в запасі системи ППО різного радіуса дії. Мова і про системи С-300, С-400, і навіть С-500.

Як відзначив Плетенчук, наразі немає інформації щодо "загадкової споруди", яку будують росіяни біля Кримського мосту. Це може бути захисна чи технічна споруда, або ж перехід.

Кримський міст