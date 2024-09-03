ua en ru
Вт, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВМС о Крымском городе: Россия свозит к нему много ПВО и строит "загадочное сооружение"

Вторник 03 сентября 2024 13:51
UA EN RU
ВМС о Крымском городе: Россия свозит к нему много ПВО и строит "загадочное сооружение" Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты завозят к Крымскому мосту колоссальное количество систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности строят "загадочное сооружение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он имеет для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализировали, как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма (2014 года,- ред.). И для них это ключевая локация", - пояснил Плетенчук.

По словам представителя ВМС, Крым является базой для южной группировки Вооруженных сил России, поскольку на нем происходит восстановление личного состава, пополняются подразделения, а также проходят различные тренировки.

Сейчас на Крымском полуострове расположены все имеющиеся в запасе врага системы ПВО различного радиуса действия.

Сегодня на полуострове россияне используют все имеющиеся в запасе системы ПВО различного радиуса действия. Речь и о системах С-300, С-400, и даже С-500.

Как отметил Плетенчук, пока нет информации о "загадочном сооружении", которое строят россияне у Крымского моста. Это может быть защитное или техническое сооружение, или же переход.

Крымский мост

ВСУ несколько раз наносили удары по мосту, используя различные виды вооружения, включая морские дроны и ракеты. Эти атаки нанесли серьезные повреждения, что привело к частичному разрушению конструкции сооружения.

Вследствие этого использование моста для перевозки грузов и военной техники стало временно затруднено. Россия была вынуждена проводить ремонтные работы и ограничивать движение по мосту

В июне в Институте изучения войны (ISW) отмечалось, что если удары ВСУ разрушат Крымский мост, то способность РФ поддерживать оккупацию полуострова снизиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Крым
NEWS
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России