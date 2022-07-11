ВМС контролируют. В порты Украины прибыли первые иностранные суда за агропродукцией

Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.
Использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.
Ранее, из-за блокады гражданского судоходства, мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.
Большинство портов нашей страны до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы.
Напомним, что из-за российской агрессии и блокады в Черном море в украинских портах были заблокированы миллионы тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН для борьбы с мировым кризисом. Частично восстановив экспорт агропродукции речным путем, Украина, тем самым, помогает в решении мирового кризиса - голодом.