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ВМС контролируют. В порты Украины прибыли первые иностранные суда за агропродукцией

Фото: в порты Украины прибыли первые иностранные суда по агропродукции (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

Использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

Ранее, из-за блокады гражданского судоходства, мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Большинство портов нашей страны до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы.

Напомним, что из-за российской агрессии и блокады в Черном море в украинских портах были заблокированы миллионы тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН для борьбы с мировым кризисом. Частично восстановив экспорт агропродукции речным путем, Украина, тем самым, помогает в решении мирового кризиса - голодом.

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