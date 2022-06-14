Потеря 1,5 млрд долларов из-за блокады портов каждый месяц: как это скажется на курсе гривны

Ежемесячно из-за блокирования морских портов Украина теряет 1,5 млрд долларов. Это негативно сказывается на платежном балансе и курсе гривны к доллару.

Об этом говорится в колонке первого заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого для РБК-Украина .

"Невозможность реализовать агропродукцию на международных рынках - это прямые убытки для украинских аграриев и экономики, а также значительное давление на платежный баланс, что негативно влияет на курс валют", - написал он.

Как отметил Высоцкий, российская агрессия разорвала традиционные логистические маршруты экспортных поставок с/х продукции. Ведь морские порты обеспечивали перевалку более 80% зерновых. Если до начала полномасштабной войны Украина экспортировала через свои морские порты около 5 млн тонн зерновых ежемесячно, то за первый месяц войны эта цифра сократилась в 25 раз - до 200 тысяч тонн.

"И хотя в апреле и мае этого года нам удалось частично диверсифицировать каналы экспорта, переориентировавшись на железнодорожный и речной транспорт, объемы поставок зерна за границу все еще значительно отстают от довоенных показателей. В апреле было экспортировано только 1,1 млн тонн зерновых, а в мае - 1,7 млн", - отметил он.

Замминистра уверен, что в таких условиях Европа и в дальнейшем должна помогать увеличивать объемы, которые Украина доставляет по железной дороге и автомобильным транспортом в порты Румынии, Польши и стран Балтии.

"Но даже этого будет недостаточно для полноценного восстановления экспорта. Несмотря на увеличение объемов, без разблокирования своих морских портов Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь довоенных показателей", - сообщил Высоцкий.

По его данным, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не может попасть более 20 млн тонн зерновых и зернобобовых и 5 млн масличных культур. Это урожай 2021 года. В июле начнется первый сбор озимых культур и вопрос экспорта станет острее.