ВМС контролюють. В порти України прибули перші іноземні судна по агропродукцію

Військово-морські сили ЗС України долучились до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України .

Використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.

Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу.

Більшість портів нашої країни досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані.