ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ВМС Іспанії виявили російський підводний човен на сході від країни

Іспанія, П'ятниця 20 жовтня 2023 18:27
UA EN RU
ВМС Іспанії виявили російський підводний човен на сході від країни Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський підводний човен і буксир виявили поблизу територіальних вод Іспанії. Кораблі супроводжували до моменту, поки вони не покинули район Балеарських островів.

Про це заявило Міноборони Іспанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

У Міноборони наголосили, що російські кораблі не заходили в територіальні води Іспанії, а перебували у водах, що становлять іспанський інтерес.

Зазначається, що російські судна прямували транзитом через західну частину Середземного моря, зокрема на південь від Балеарських островів. Їх супроводжували доти, доки вони не покинули цей район.

ВМС Іспанії виявили російський підводний човен на сході від країни

Фото: Балеарські острови (google.com/maps)

У середу, 11 жовтня, морський бойовий корабель "Райо" виявив російський підводний човен класу "Кіло II" і буксир "Сергій Балк" поблизу виключної економічної зони Іспанії.

У Міноборони Іспанії додали, що цей процес супроводу є звичайним і стосується всіх суден, що наближаються до цих зон інтересу.

Російські кораблі в Європі

Наприкінці вересня минулого року французький флот супроводжував російський підводний човен, який перебував у надводному положенні приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера.

Вже у січні Королівський флот відстежував пересування російського військового корабля у Північному морі

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Іспанія
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ