ВМС Індії евакуювали екіпаж судна у Червоному морі після атаки хуситів

Раніше бойовики випустили ракету судном під прапором Барбадоса, коли він знаходився приблизно за 50 морських миль від єменського порту Аден, в результаті атаки на судні спалахнула пожежа.

Повідомляється, що 20 членів екіпажу та трьох озброєних охоронців на борту було доставлено до лікарні в Джибуті індійським військовим кораблем. Двоє із загиблих були громадянами Філіппін, а третій – в'єтнамцем. Зазначається, що в ході атаки ще двоє філіппінців також отримали серйозні поранення.

Вартість страхування семиденного проходу суден Червоним морем з листопада через атаки хуситів зросла на сотні тисяч доларів. Близько 23 000 суден на рік проходять через вузьку протоку Баб-ель-Мандаб, яка з'єднує Червоне море та Аденську затоку із Суецьким каналом, що становить близько 12% світової торгівлі.

Використання довшого маршруту навколо мису Доброї Надії на півдні Африки збільшує час проходження суден приблизно на 10 днів, затримує ланцюжки поставок та збільшує витрати.

Перші жертви через удари хуситів в Аденській затоці

Раніше повідомлялося, що 6 березня про обстріл судна True Confidence під прапором Барбадосу розповіли у посольстві Британії у Ємені. У дипломатичному відомстві зазначили, що в результаті атаки загинули щонайменше два моряки. Хусити взяли на себе відповідальність за атаку, заявивши, що True Confidence нібито належить американцям.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару єменських хуситів по судну True Confidence, що йшов під прапором Барбадоса через Аденську затоку, загинули троє моряків і ще четверо були поранені. Раніше було відомо про дві жертви.