ВМС Индии эвакуировали экипаж судна в Красном море после атаки хуситов

Ранее боевики выпустили ракету по судну под флагом Барбадоса, когда он находился примерно в 50 морских милях от йеменского порта Аден, в результате атаки на судне вспыхнул пожар.

Сообщается, что 20 членов экипажа и трое вооруженных охранников на борту были доставлены в больницу в Джибути индийским военным кораблем. Двое из погибших были гражданами Филиппин, а третий – вьетнамцем. Отмечается, что в ходе атаки еще два филиппинца также получили серьезные ранения.

Стоимость страхования семидневного прохода суден по Красному морю с ноября из-за атак хуситов выросла на сотни тысяч долларов. Около 23 000 судов в год проходят через узкий пролив Баб-эль-Мандаб, который соединяет Красное море и Аденский залив с Суэцким каналом, что составляет около 12% мировой торговли.

Использование более длинного маршрута вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки увеличивает время прохождения судов примерно на 10 дней, задерживает цепочки поставок и увеличивает затраты.

Первые жертвы из-за ударов хуситов в Аденском заливе

Ранее сообщалось, что 6 марта об обстреле судна True Confidence под флагом Барбадоса рассказали в посольстве Британии в Йемене. В дипломатическом ведомстве отметили, что в результате атаки погибли по меньшей мере два моряка. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что True Confidence якобы принадлежит американцам.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара йеменских хуситов по судну True Confidence, шедшему под флагом Барбадоса через Аденский залив, погибли три моряка и еще четыре были ранены. Ранее было известно о двух жертвах.