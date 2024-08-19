У ВМС доповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Станом на 06:00, 19 серпня, у Чорному й Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) у Telegram.
Водночас зафіксовано один російський корабель в Середземному морі. Проте він не є ракетоносієм "Калібрів", тож ракетної загрози з трьох морів немає.
Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 серпня, українські військові завдали по підводному російському човну "Ростов-на-Дону". Внаслідок успішної атаки України, судно затонуло у тимчасово окупованому Севастополі.
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