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У ВМС доповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 19 серпня, у Чорному й Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) у Telegram.

Водночас зафіксовано один російський корабель в Середземному морі. Проте він не є ракетоносієм "Калібрів", тож ракетної загрози з трьох морів немає.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 серпня, українські військові завдали по підводному російському човну "Ростов-на-Дону". Внаслідок успішної атаки України, судно затонуло у тимчасово окупованому Севастополі.

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