В ВМС доложили, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

В то же время, зафиксирован один российский корабль в Средиземном море. Однако он не является ракетоносителем "Калибров", поэтому ракетной угрозы из трех морей нет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).