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ВМС: Чорноморський флот РФ втратив третину кораблів, Україні є над чим працювати

Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Чорноморський флот Росії втрати з початку повномасштабної війни близько третини своїх кораблів. Але Україні ще є над чим працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військо-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Якщо мовою цифр, то можемо говорити про третину (кораблів Чорноморського флоту РФ, - ред.). Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря", - сказав він.

Речник зазначив, що завдяки вдалій роботі Сил оборони України вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке Росія намагалася заблокувати на початку повномасштабної війни. Це критично важливо для українського експорту.

На думку Плетенчука, не варто забувати про загрози, які становить Росія у Чорному морі. Речник нагадав, що на тлі втрат флоту окупанти посилили авіаційну складову, а у Чорноморському регіоні постійно присутні російські літаки. За його словами, це є проблемою для України.

 

Друга річниця знищення крейсера "Москва"

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові атакували російський крейсер "Москва" у Чорному морі. Військово-морські сили ЗСУ завдали удару українськими ракетами "Нептун".

Російський флагман через добу після удару пішов на дно. За попередніми даними, на борту "Москви" було понад 400 російських моряків. У Росії досі замовчують втрату крейсера "Москва".

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військові знищили 26 російський корабель та підводний човен.

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