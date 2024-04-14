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ВМС: Черноморский флот РФ потерял треть кораблей, Украине есть над чем работать

Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Черноморский флот России потерял с начала полномасштабной войны около трети своих кораблей. Но Украине еще есть над чем работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Если на языке цифр, то можем говорить о трети (кораблей Черноморского флота РФ, - ред.). Но, конечно, важен показатель качества. Поэтому еще есть над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых они имеют десяток в акватории Черного моря", - сказал он.

Спикер отметил, что благодаря удачной работе Сил обороны Украины удалось возобновить гражданское судоходство в Черном море, которое Россия пыталась заблокировать в начале полномасштабной войны. Это важно для украинского экспорта.

По мнению Плетенчука, не стоит забывать об угрозах России в Черном море. Спикер напомнил, что на фоне потерь флота оккупанты усилили авиационную составляющую, а в Черноморском регионе постоянно присутствуют российские самолеты. По его словам, это проблема для Украины.

 

Вторая годовщина уничтожения крейсера "Москва"

Напомним, 13 апреля 2022 года украинские военные атаковали российский крейсер "Москва" в Черном море. Военно-морские силы ВСУ нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".

Российский флагман через сутки после удара пошел ко дну. По предварительным данным, на борту "Москвы" находилось более 400 российских моряков. В России до сих пор умалчивают о потере крейсера "Москва".

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 26 российский корабль и подлодку.

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