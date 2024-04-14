ВМС: Черноморский флот РФ потерял треть кораблей, Украине есть над чем работать

"Если на языке цифр, то можем говорить о трети (кораблей Черноморского флота РФ, - ред.). Но, конечно, важен показатель качества. Поэтому еще есть над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых они имеют десяток в акватории Черного моря", - сказал он.

Спикер отметил, что благодаря удачной работе Сил обороны Украины удалось возобновить гражданское судоходство в Черном море, которое Россия пыталась заблокировать в начале полномасштабной войны. Это важно для украинского экспорта.

По мнению Плетенчука, не стоит забывать об угрозах России в Черном море. Спикер напомнил, что на фоне потерь флота оккупанты усилили авиационную составляющую, а в Черноморском регионе постоянно присутствуют российские самолеты. По его словам, это проблема для Украины.