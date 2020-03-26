ВМС Британии заметили высокий уровень активности кораблей РФ во время пандемии

Военно-морской флот в Великобритании проследил за движением семи российских военных кораблей после высокого уровня активности в проливе Ла-Манш и в Северном море во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевского флота.

В заявлении ВМС Великобритании говорится, что российские военные активизировались у границы территориальных вод Британии, пока силы Королевского флота брошены на борьбу с пандемией коронавируса.

"ВМС завершил усиленную операцию по слежке за российскими военными кораблями после необычно высокого уровня активности в проливе Ла-Манш и в Северном море", - говорится в сообщении.

Напомним, для борьбы с распространением коронавируса парламент Великобритании намерен приостановить проведение заседаний на четыре недели. Поскольку возрастает риск заражения политиков коронавирусом, они пойдут на четырехнедельный Пасхальный перерыв со среды. Парламент уже закрыт для посетителей, а количество депутатов в Палате общин сократили, чтобы они имели возможность сидеть друг от друга в соответствии с рекомендациями из социального дистанцирования.