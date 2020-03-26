ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Южная Корея предложила открыть границы для врачей и ученых

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 18:08
Южная Корея предложила открыть границы для врачей и ученых
Фото: Мун Чжэ Ин (flickr.com/Republic of Korea)

Президент Южной Кореи принял участие в экстренном саммите G20

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время экстренного саммита "Большой двадцатки" (G20) выступил за открытие границ для лиц, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По словам южнокорейского лидера, необходимо сделать возможными командировки врачей, ученых и бизнесменов, однако не подрывая меры по борьбе с распространением коронавируса.

"Предлагаю найти пути для того, чтобы сделать возможными командировку людей, которые являются значимыми для борьбы с пандемией, таких как ученые, медицинские работники и деятели бизнеса", - заявил он.

Мун Чжэ Ин призвал мировых лидеров прибегнуть к "экспансионистской макроэкономической политике", указав на необходимость создания сети глобальной финансовой безопасности для борьбы с коронавирусом.

"Жизненно важно, чтобы между странами продолжались экономические обмены", - подчеркнул он.

Президент Южной Кореи добавил, что страна готова поделиться с международным сообществом "успешной моделью реагирования" на вспышку коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине для преодоления пандемии коронавируса необходимо 165 млн долларов. ООН планирует предоставить Украине необходимые средства в течение следующих 9 месяцев.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 26 марта на территории Украины зафиксировано 156 случаев коронавируса. За последние сутки в стране были подтверждены 43 случая заболевания коронавирусом.

На Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус Во Львовской области у около 120 человек подозревают коронавирус
Новости Украины Южная КореяКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь