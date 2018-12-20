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У ВМС Британії розповіли про мету візиту розвідувального корабля до Одеси

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 00:02
У ВМС Британії розповіли про мету візиту розвідувального корабля до Одеси

Корабель ЕCHO Королівських Військово-морських сил Британії прибув до Одеси 19 грудня

До порту Одеси у середу, 19 грудня, прибув розвідувальний корабель ЕCHO Королівських Військово-морських сил (Велика Британія). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Командування ВМС ЗС України.

За словами голови делегації Королівських ВМС капітана 2 рангу Метью Воррена, візит корабля - це черговий крок Великої Британії на підтримку України. Також він наголосив на важливості об’єднання зусиль задля забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.

Він також висловив слова підтримки Великою Британією України та українських військових моряків, які знаходяться у полоні Російської Федерації.

"Сторони також обговорили поточну ситуацію у Азово-Чорноморському регіоні, напрямки двостороннього співробітництва та шляхи його удосконалення", - зазначили у прес-центрі.

У відповідь перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Андрій Тарасов зазначив, що це перший візит військового корабля до України після подій у районі Керченської протоки.

"Наша сила полягає саме в єдності і могутній підтримці країн-партнерів, а Велика Британія - одна з найперших, хто завжди приходить на допомогу і є надійним другом навіть у складних ситуаціях", - сказав Тарасов.

У командуванні ВМС додали, що візит британського корабля триватиме до 22 грудня поточного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Командування Військово-морських сил ЗСУ не має достовірної інформації про стан здоров’я поранених українських військових моряків, яких Росія захопила у полон у ході атаки у Керченській протоці.

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