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ВМС Британии фиксируют высокую активность кораблей РФ у своих берегов

Автор: Артур Родивилов

Рядом с территориальными водами Великобритании наблюдается "значительное присутствие" российских кораблей. Британские ВМС последние две недели сопровождали и отслеживали движение девяти кораблей РФ.

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Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Британии.

Каждое движение российских кораблей внимательно отслеживалось на протяжении двух последних недель восемью кораблями королевского флота в ходе скоординированной операции от пролива Ла-Манш и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии.

Уточняется, что за передвижениями девяти объектов российских ВС, в частности большого противолодочного корабля, патрульного корабля и двух вспомогательных судов, подводной лодки, корвета, наблюдали фрегаты HMS Northumberland, HMS Lancaster, HMS Richmond и HMS Kent, а также сторожевые корабли HMS Severn и HMS Tyne.

Напомним, истребители Typhoon ВВС Великобритании утром в субботу, 28 ноября, перехватили два российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142. Самолеты находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

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