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ВМС Британії фіксують високу активність кораблів РФ біля своїх берегів

Автор: Артур Родивилов

Поряд з територіальними водами Великобританії спостерігається "значна присутність" російських кораблів. Британські ВМС останні два тижні супроводжували та відстежували рух дев'яти кораблів РФ.

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Про це йдеться в заяві Військово-морських сил Британії.

Кожен рух російських кораблів уважно відстежувала протягом двох останніх тижнів вісьмома кораблями королівського флоту в ході скоординованої операції від протоки Ла-Манш і Кельтського моря до вод, близьких до західного узбережжя Шотландії.

Уточнюється, що за пересуваннями дев'яти об'єктів російських ЗС, зокрема великого протичовнового корабля, патрульного корабля і двох допоміжних суден, підводного човна, корвета, спостерігали фрегат HMS Northumberland, HMS Lancaster, HMS Richmond і HMS Kent, а також сторожові кораблі HMS Severn і HMS Tyne.

Нагадаємо, винищувачі Typhoon ВПС Великобританії вранці в суботу, 28 листопада, перехопили два російський далеких патрульних протичовнових літаки Ту-142. Літаки перебували в міжнародному повітряному просторі поблизу Сполученого Королівства.

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