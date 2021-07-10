ВМС Британии: за авианосцем Queen Elizabeth следила российская подлодка

Как сообщает издание, инцидент случился - 27 июня, спустя четыре дня после того, как британский эсминец Defender, который входит в состав международной авианосной ударной группы во главе с Queen Elizabeth, зашел в территориальные воды Украины вблизи оккупированного Крыма.

В этот день противолодочные морские вертолеты Merlin из состава авианосца сбросили в воду гидроакустические буи, предполагая, что за боевым кораблем Британии ведет наблюдение российская подлодка, говорится в материале.

Издание уточняет, что один из вертолетов для сброса устройств по ретрансляции гидроакустических сигналов был поднят в воздух непосредственно с Queen Elizabeth, а другой - со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.

Как утверждают источники, российская дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", которая следила за маневрами авианосца, входит в состав Черноморского флота ВМФ России.

При этом в оборонном ведомстве Британии заявили, что принимают "серьезные меры" для защиты ударной группы.