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ВМС Болгарії знешкодили кілька безпілотників біля узбережжя Чорного моря, - Міноборони

14:15 26.08.2026 Ср
2 хв
Частину знахідок підірвали просто в морі, решту вивезли на військову базу
aimg Валерія Абабіна
Фото: Морські течії викинули дрон на пляж Кабакум поблизу Варни ( Румен Сарандев/БТА)

ВМС Болгарії за короткий час знешкодили одразу кілька безпілотників, виявлених у Чорному морі та на узбережжі поблизу Варни. Частину дронів підірвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.

Спеціалізованій групі військово-морської бази "Варна" доручили розвідку та ідентифікацію безпілотника, виявленого на березі моря в місцевості "Кабакум" поблизу Варни. Під час розвідки встановили, що вибухової речовини на апараті немає, і його доставили на військово-морську базу.

Іншій команді ВМС доручили розвідати об'єкт у водах Чорного моря поблизу міста Поморіє. Військові визначили, що це безпілотник, і знищили його на місці в морі, суворо дотримуючись заходів безпеки.

Фото: Морські течії викинули дрон на пляж Болгарії (mod.bg)

Військовослужбовці з бази "Варна" виконали завдання з розвідки та ідентифікації безпілотника, виявленого у водах Чорного моря в районі "Паша Дере" на південь від Варни. Об'єкт розвідали та підірвали в морі.

Фото: Морські течії викинули дрон на пляж Кабакум поблизу Варни ( Румен Сарандев/БТА)

Незадовго до цих знахідок спеціалізованій групі бази "Варна" доручили розвідати безпілотник, помічений у водах Чорного моря в районі курорту Камчія.

Після огляду встановили, що це крило військового дрона, викинуте з моря, без боєприпасів. Воно не становить небезпеки та було доставлене на військово-морську базу.

Нагадаємо, наприкінці липня ВМС Болгарії виловили безпілотник у Чорному морі поблизу свого узбережжя - візуально він нагадував російський дрон "Гербера", хоча походження офіційно не підтвердили.

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