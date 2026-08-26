ВМС Болгарії знешкодили кілька безпілотників біля узбережжя Чорного моря, - Міноборони

Спеціалізованій групі військово-морської бази "Варна" доручили розвідку та ідентифікацію безпілотника, виявленого на березі моря в місцевості "Кабакум" поблизу Варни. Під час розвідки встановили, що вибухової речовини на апараті немає, і його доставили на військово-морську базу.

Іншій команді ВМС доручили розвідати об'єкт у водах Чорного моря поблизу міста Поморіє. Військові визначили, що це безпілотник, і знищили його на місці в морі, суворо дотримуючись заходів безпеки.

Фото: Морські течії викинули дрон на пляж Болгарії (mod.bg)

Військовослужбовці з бази "Варна" виконали завдання з розвідки та ідентифікації безпілотника, виявленого у водах Чорного моря в районі "Паша Дере" на південь від Варни. Об'єкт розвідали та підірвали в морі.

Фото: Морські течії викинули дрон на пляж Кабакум поблизу Варни ( Румен Сарандев/БТА)

Незадовго до цих знахідок спеціалізованій групі бази "Варна" доручили розвідати безпілотник, помічений у водах Чорного моря в районі курорту Камчія.

Після огляду встановили, що це крило військового дрона, викинуте з моря, без боєприпасів. Воно не становить небезпеки та було доставлене на військово-морську базу.