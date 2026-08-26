RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВМС Болгарии обезвредили несколько беспилотников у побережья Черного моря, - Минобороны

14:15 26.08.2026 Ср
2 мин
Часть находок взорвали прямо в море, остальное вывезли на военную базу
aimg Валерия Абабина
Фото: Морские течения выбросили дрон на пляж Кабакум вблизи Варны (Румен Сарандев/БТА)

ВМС Болгарии за короткое время обезвредили несколько беспилотников, обнаруженных в Черном море и на побережье близ Варны. Часть дронов взорвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.

Специализированной группе военно-морской базы "Варна" поручили разведку и идентификацию беспилотника, обнаруженного на берегу моря в местности "Кабакум" вблизи Варны. В ходе разведки установили, что взрывчатого вещества на аппарате нет, и его доставили на военно-морскую базу.

Другой команде ВМС поручили разведать объект в водах Черного моря вблизи города Поморие. Военные определили, что это беспилотник, и уничтожили его на месте в море, строго соблюдая меры безопасности.

Фото: Морские течения выбросили дрон на пляж Болгарии (mod.bg)

Военнослужащие из базы "Варна" выполнили задание по разведке и идентификации беспилотника, обнаруженного в водах Черного моря в районе "Паша Дере" к югу от Варны. Объект разведали и взорвали в море.

Фото: Морские течения выбросили дрон на пляж Кабакум вблизи Варны (Румен Сарандев/БТА)

Незадолго до находок специализированной группе базы "Варна" поручили разведать беспилотник, замеченный в водах Черного моря в районе курорта Камчия.

После осмотра установили, что это крыло военного дрона, выброшенного из моря, без боеприпасов. Оно не представляет опасности и было доставлено на военно-морскую базу.

Напомним, в конце июля ВМС Болгарии выловили беспилотник в Черном море у своего побережья - визуально он напоминал российский дрон "Гербера", хотя происхождение официально не подтвердили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БолгарияДрони