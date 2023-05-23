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"Вмирати не збираюся". Лукашенко спробував заспокоїти на тлі чуток про його хворобу

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Мінськ, Вівторок 23 травня 2023 22:05
"Вмирати не збираюся". Лукашенко спробував заспокоїти на тлі чуток про його хворобу Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він нібито не мав серйозної хвороби і не збирається вмирати.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву диктатора наводить Telegram-канал "Пул первого".

"Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і Telegram-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус. Нічого", - заявив Лукашенко під час наради з актуальних питань охорони здоров'я.

Диктатор також додав, що у нього нібито не було можливості лікуватися через поїздки до Москви, Гродно та Гомеля, тому хвороба прогресувала.

"Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", - додав він, звертаючись до білоруських чиновників.

Хвороба Лукашенка

Варто зауважити, що 9 травня на параді в Москві у Лукашенка помітили перебинтовану руку. Тоді у ЗМІ з'явилися чутки про те, що диктатор захворів.

Згодом журналісти писали, що 13 травня його привезли до президентської клініки під Мінськом. На публіці він з'явився лише 15 травня, що для нього є абсолютно нехарактерним.

Більш детально про можливу хворобу самопроголошеного президента можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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