"Умирать не собираюсь". Лукашенко попытался успокоить на фоне слухов о его болезни
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него якобы не было серьезной болезни и он не собирается умирать.
Как сообщает РБК-Украина, заявление диктатора приводит Telegram-канал "Пул первого".
"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего", - заявил Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам здравоохранения.
Диктатор также добавил, что у него якобы не было возможности лечиться из-за поездок в Москву, Гродно и Гомель, поэтому болезнь прогрессировала.
"Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - добавил он, обращаясь к белорусским чиновникам.
Болезнь Лукашенко
Стоит заметить, что 9 мая на параде в Москве у Лукашенко заметили перебинтованную руку. Тогда в СМИ появились слухи о том, что диктатор заболел.
Позже журналисты писали, что 13 мая его привезли в президентскую клинику под Минском. На публике он появился только 15 мая, что для него абсолютно нехарактерно.
Более детально о возможной болезни самопровозглашенного президента можете узнать в материале РБК-Украина.
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