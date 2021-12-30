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Вместе с Россией. В Китае заявили, что способны обеспечить "глобальный порядок"

Новина українською →
Китай, Четверг 30 декабря 2021 10:10
Вместе с Россией. В Китае заявили, что способны обеспечить "глобальный порядок" Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Wu Hong - Pool/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Китай и Россия совместными усилиями могут обеспечить глобальный порядок и выдержать давление со стороны отдельных стран, стремящихся к гегемонии и доминированию в мире. Такое мнение выразил заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Я твердо верю, что если наши великие державы, Китай и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать сотрудничество, международный порядок будет непоколебим, а глобальные принципы - неопровержимы. Гегемонизму не удастся победить", - заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван И напомнил, что Пекин и Москва выступают в качестве гарантов устойчивого развития в мире, продуктивно взаимодействуют на таких важных многосторонних площадках, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

"Мы укрепляем стратегическое сотрудничество по злободневным вопросам, способствуем поддержанию стабильности в регионе и играем ключевую роль в усилении сплоченности многих развивающихся стран", - добавил он.

Как подчеркнул глава МИД КНР, Китай и Россия не позволяют политизировать проблему пандемии и совместно противодействуют вмешательству отдельных стран во внутренние дела других государств.

"Мы против односторонних санкций и "юрисдикции длинной руки", - добавил министр.

По его словам, китайско-российское всеобъемлющее стратегическое и прагматическое сотрудничество "имеет глобальное значение и играет незаменимую роль".

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия и Китай извлекают выгоду неприемлемым путем. Она также призвала задуматься над тем, как справиться с этой проблемой.

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