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Россия и Китай извлекают выгоду неприемлемым путем, - МИД Германии

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Берлин, Среда 08 декабря 2021 21:21
Россия и Китай извлекают выгоду неприемлемым путем, - МИД Германии Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия и Китай извлекают выгоду неприемлемым путем. Она также призвала задуматься над тем, как справиться с этой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бербок по случаю ее вступления в должность главы МИД Германии.

"Мы должны понимать то, что такие игроки, как Китай, Россия и другие страны, извлекают выгоду другим способом, нежели путем, который мы считаем приемлемым", - сказала Бербок.

Она добавила, что в связи с этим необходимо задуматься над тем, как справиться с конкуренцией со стороны этих стран. Министр также призвала не допустить раскола мирового сообщества на непримиримые лагеря.

Напомним, 8 декабря в Германии присягу приняло новое правительство во главе с Олафом Шольцем.

Отметим, впервые в истории Германии пост министра иностранных дел заняла женщина - Анналена Бербок.

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