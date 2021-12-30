Разом з Росією. У Китаї заявили, що здатні забезпечити "глобальний порядок"

Китай і Росія спільними зусиллями можуть забезпечити глобальний порядок і витримати тиск з боку окремих країн, які прагнуть до гегемонії і домінування в світі. Таку думку висловив заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Я твердо вірю, що якщо наші великі держави, Китай і Росія, будуть стояти пліч-о-пліч і нарощувати співпрацю, міжнародний порядок буде непохитний, а глобальні принципи - незаперечні. Гегемонізму не вдасться перемогти", - заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.

Ван І нагадав, що Пекін і Москва виступають в якості гарантів сталого розвитку в світі, продуктивно взаємодіють на таких важливих багатосторонніх майданчиках, як Шанхайська організація співпраці і БРІКС.

"Ми зміцнюємо стратегічне співробітництво зі злободенних питань, сприяємо підтримці стабільності в регіоні і граємо ключову роль в посиленні згуртованості багатьох країн, що розвиваються", - додав він.

Як підкреслив глава МЗС КНР, Китай і Росія не дозволяють політизувати проблему пандемії і спільно протидіють втручанню окремих країн у внутрішні справи інших держав.

"Ми проти односторонніх санкцій і "юрисдикції довгої руки", - додав міністр.

За його словами, китайсько-російське всеосяжне стратегічне і прагматичне співробітництво "має глобальне значення і відіграє незамінну роль".