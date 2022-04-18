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Вместе с экспертами нарабатываем новые стандарты безопасности жилой застройки, - Шуляк

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 15:02
Вместе с экспертами нарабатываем новые стандарты безопасности жилой застройки, - Шуляк Фото: главу партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В парламенте работают над пересмотром норм, по которым будут строить жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сегодня мы изучаем показательный опыт стран, которые могут обеспечить своих людей надежными бомбоубежищами. А также общаемся с ведущими экспертами и участниками рынка, которые разделяют мнение о необходимости строить новое жилье и инфраструктурные объекты с укрытиями. Однозначно, этот вопрос планируем урегулировать на законодательном уровне, с прописанными нормами и правилами", - сказала Шуляк.

По ее словам, парламентарии вместе с ведущими специалистами, участниками рынка и экспертами уже пересматривают нормы, по которым надо строить в будущем и разрабатывают новые стандарты безопасности строительства.

В частности, изучают опыт Швейцарии, где бомбоубежища могут приютить 100% населения, и строительные нормы Израиля.

"Это должно стать одним из требований пользователей жилья. То есть, покупатели жилья будут обращать на это внимание - есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги. Поэтому как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленным подземным паркингом, который в будущем может выполнять роль надежного бомбоубежища", - пояснила она.

Шуляк отмечает, что новые правила застройки предусматривает и реформа строительства, направленная на уничтожение коррупции путём перевода работы отрасли в электронную плоскость и установление высокой ответственности за нарушения.

Кроме того, это новое качество строительства во всем: в вопросе инклюзивности, энергосбережения, сохранения исторических памятников, законности возведения здания.

"Требования времени требуют укрытий в наших домах. Перезапуск жизнедеятельности пострадавших городов точно будет с учетом необходимости надежных укрытий. Сегодняшний опыт войны стал для наших городов и сел слишком болезненным уроком, чтобы его игнорировать", - уверена Шуляк.

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Слуга народа Елена Шуляк
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