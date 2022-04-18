Разом з експертами напрацьовуємо нові безпекові стандарти житлової забудови, - Шуляк

У парламенті працюють над переглядом норм, за якими будуватимуть житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Сьогодні ми вивчаємо показовий досвід країн, які можуть забезпечити своїх людей надійними бомбосховищами. А також спілкуємося з провідними експертами та учасниками ринку, які поділяють думку про необхідність будувати нове житло та інфраструктурні об’єкти з укриттями. Однозначно, це питання плануємо врегульовувати на законодавчому рівні, з прописаними нормами та правилами", - сказала Шуляк.

За її словами, парламентарі разом з провідними спеціалістами, учасниками ринку та експертами вже переглядають норми, за якими треба будувати в майбутньому й напрацьовують нові безпекові стандарти будівництва.

Зокрема, вивчають досвід Швейцарії, де бомбосховища можуть прихистити 100% населення, та будівельні норми Ізраїлю.

"Це має стати однією з вимог користувачів житла. Тобто, покупці житла звертатимуть на це увагу - чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги. Тому як варіант розглядаємо проєктування нових будинків з укріпленим підземним паркінгом, який в майбутньому може виконувати роль надійного бомбосховища", - пояснила вона.

Шуляк наголошує, що нові правила забудови передбачає й реформа будівництва, що спрямована на знищення корупції через переведення роботи галузі в електронну площину та встановлення високої відповідальності за порушення.

Крім того, це нова якість будівництва у всьому: в питанні інклюзивності, енергоощадності, збереження історичних пам’яток, законності зведення будівлі.

"Вимоги часу потребують укриттів у наших домівках. Перезапуск життєдіяльності постраждалих міст точно буде з урахуванням необхідності надійних укриттів. Сьогоднішній досвід війни став для наших міст та сіл занадто болючим уроком, щоб його ігнорувати", - впевнена Шуляк.