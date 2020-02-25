Вмешательство в избирательный процесс в США не останется без ответа, - Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США считают неприемлемым вмешательство извне в избирательный процесс в стране и не оставят такие действия без ответа. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, если Российская Федерация или любая другая страна вмешается в выборы, США предпримут меры в ответ.

"Если Россия или какое-либо иное иностранное государство предпримет шаги, чтобы подорвать наши демократические процессы, мы предпримем меры в ответ", - добавил он.

Однако госсекретарь США не уточнил, какие именно ответные меры может предпринять Вашингтон.

Напомним, ранее газета The New York Times писала, что РФ готова подставиться под новую волну санкций, чтобы победил выгодный для них кандидат на выборах США в 2020 году. Предполагается, что Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа или сенатора Берни Сандерса. Победа одного из этих кандидатов может позволить России укрепить свои позиции в мире.

Кроме того,

кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предостерег Российскую Федерацию от попыток вмешательства в американские выборы после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.

Добавим, что президент США Дональд Трамп считает обвинения в помощи России на новых выборах приемом демократов. По его словам, информация о том, что Россия хочет вмешиваться в ход следующих президентских выборов, чтобы помочь ему - это очередная попытка демократов обмануть избирателей.