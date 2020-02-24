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США могуть усилить санкции против России, - NYT

Новости » Политика     24.02.2020 - 12:53
США могуть усилить санкции против России, - NYT
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Россия старается укрепить свои позиции в мире

Российская Федерация готова подставиться под новую волну санкций, чтобы победил выгодный для них кандидат в выборах США в 2020 году. Об этом вопідомляє РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным американской разведки, Россия пытается вмешаться в предстоящие американские выборы. Как сообщается, Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа или сенатора Берни Сандерса, который лидирует на кокусах среди демократов. В результате победы одного из двух вариантов, это позволит России укрепить свои позиции в мире, так как эти кандидаты больше нацелены на внутреннюю политику США, а не на внешнюю.

Бывший офицер национальной разведки в России Анджели Стент сказал, что если РФ действительно будет вмешиваться в выборы США 2020 года, то это может привести к новым энергетическим санкциям. Также это, вероятно, подорвет одну из основных целей Путина: заставить Соединенные Штаты и его союзников отменить международные санкции.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предостерег Российскую Федерацию от попыток вмешательства в американские выборы после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.

Кроме того, президент США Дональд Трамп считает обвинения в помощи России на новых выборах приемом демократов. По его словам, информация о том, что Россия хочет вмешиваться в ход следующих президентских выборов, чтобы помочь ему - это очередная попытка демократов обмануть избирателей.

Сандерс предостерег Россию от попыток вмешательства в выборы в США Трамп считает обвинения в помощи РФ на новых выборах уловкой демократов
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