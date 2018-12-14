Из-за вмешательства НАБУ и САП, армия из своего бюджета переплатила 195 млн гривен, - Павловский

Фото: Игорь Павловский (lb.ua)

Павловский заявил, что дело против него заказное

Дело Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) против Минобороны и персонально против заместителя министра Игоря Павловского - заказное, задача которого отвлечь внимание от других закупок, по ценам значительно дороже. Об этом в интервью Юрию Бутусову ("Цензор.Нет") заявил сам Павловский, добавив, что "кто-то мог решать руками НАБУ устранение конкурента-поставщика "Трейд комодити" с рынка государственных закупок".

"Фактически суд признал, что в деле против меня и Минобороны вообще отсутствует состав преступления и дело против Минобороны фальшивка! Решением Апелляционного хозяйственного суда полностью отменен акт аудиторской службы, суд исследовал, что повышение цен осуществлялось в соответствии с действующим законодательством. Более того, Минобороны закупило топливо по самым низким ценам, остальные государственные органы купили дороже, все закупили дороже, даже само НАБУ! Это открытые данные! Но единственное уголовное дело в отношении госзакупок - именно против Минобороны - разбираются с нами за самую низкую цену", - заявил Павловский.

Кроме того, он добавил, что против председателя Госаудитслужбы то же самое НАБУ возбудило дело о незаконном обогащении.

"То есть руководитель, из-за действия которой возбуждено дело и причинены убытки Минобороны, на самом деле причастна к нарушению закона! То как вы ей вообще можете после этого доверять? Откуда у нее деньги? Возможно, именно вот из-за таких заказных актов, которые делает Госаудитслужба? У меня все вывернули имущество, у меня нет таких средств, нет ничего незадекларированного, я всю жизнь отдал армии. Почему же тогда НАБУ и САП не доверяют мне и нашим офицерам, но доверяют лицу, которое самиже и обвинили в необоснованном обогащении?", - сказал он.

"Облили грязью меня, моих подчиненных, Минобороны, а оказывается - доказательств для своих обвинений не нашли! Более того, и это действительно признаки государственной измены - в результате действий НАБУ и САП Минобороны расторгло договоры поставки с "Трейд комодити", и заключило с другими поставщиками, вследствие этого армия из своего бюджета переплатила 195 миллионов гривен! Это прямой убыток государства от возбуждения дела НАБУ и САП. Это единственный фактический результат этого дутого дела", - заявил Павловский.

Отметим, в октябре 2017 года НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в якобы растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией "Трейд Комодити", которая победила на торгах по закупке топлива, потому что дала самую низкую на тот момент цену. Но из-за роста цен на украинском и мировом рынках было принято решение изменить цены, что не противоречит законодательству. Как сообщил адвокат одного из инвесторов компании Виталий Касько, даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от "Трейд Комодити" были самыми низкими на рынке государственных закупок. По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные.

27 марта 2018 года Киевский окружной административный суд отменил ключевое доказательство НАБУ в деле против Минобороны и "Трейд Комодити", а именно, акт Государственной аудиторской службы, на котором основывались обвинения НАБУ в адрес Минобороны в якобы нанесении государству ущерба при закупке топлива у компании "Трейд Комодити". В сентябре 2018 Киевский апелляционный административный суд оставил это решение в силе.

В начале декабря в интервью изданию "Левый берег" генерал Павловский заявил: "Возбуждая необоснованные уголовные производства против военнослужащих, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура порой создают препятствия процессам вооружения украинской армии".

"После того скандала, который они устроили, от долгосрочных договоров армия отказалась. Закупки продолжаются, но по какой цене? Поставщики отслеживают колебания цен и закладывают в свое ценовое предложение максимальные значения. Вместо разрешенного законом возможного 10-процентного подорожания по дополнительному соглашению мы получили на 35-40% дороже стартовой цены... У меня иногда возникает впечатление, что у нас война идет на два фронта. На одном фронте ведем гибридную экономическую войну с Россией. На другом - защищаемся от НАБУ и САП", - добавил заместитель министра обороны Павловский.