Через втручання НАБУ та САП, армія зі свого бюджету переплатила 195 млн гривень, - Павловський

Фото: Ігор Павловський (lb.ua)

Павловський заявив, що справа проти нього замовна

Справа Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проти Міноборони та персонально проти заступника міністра Ігоря Павловського - замовна, завдання якої відволікти увагу від інших закупівель, за значно дорожчими цінами. Про це в інтерв’ю Юрію Бутусову ("Цензор.Нет") заявив сам Павловський, додавши, що "хтось міг вирішувати руками НАБУ усунення конкурента-постачальника "Трейд комодіті" з ринку державних закупівель".

"Фактично суд визнав, що у справі проти мене та Міноборони відсутній взагалі склад злочину і справа проти Міноборони сфальшована! Рішенням Апеляційного господарського суду повністю скасований акт аудиторської служби, суд дослідив, що підвищення цін здійснювалося у відповідності до чинного законодавства. Більше того, Міноборони купило пальне за найнижчими цінами, решта державних органів купила дорожче, всі закупили дорожче, навіть саме НАБУ! Це відкриті дані! Але єдина кримінальна справа стосовно держзакупівель - саме проти Міноборони - розбираються з нами за найнижчу ціну", - заявив Павловський.

Крім того, він додав, що проти голови Держаудитслужби те ж саме НАБУ порушило справу про незаконне збагачення.

"Тобто керівниця, через дії якої порушена справа та завдані збитки Міноборони, насправді причетна до порушення закону! То як ви їй взагалі можете після цього довіряти? Звідки в неї гроші? Можливо, саме ось через такі замовні акти, які робить Держаудитслужба? У мене все вивернули майно, в мене нема таких статків, нема нічого незадекларованого, я все життя віддав армії. Чому ж тоді НАБУ та САП не довіряють мені та нашим офіцерам, але довіряють особі, яку ж самі і звинуватили в необгрунтованому збагаченні?", - сказав він.

"Облили брудом мене, моїх підлеглих, Міноборони, а виявляється - доказів для своїх звинувачень не знайшли! Більше того, і це дійсно ознаки державної зради - внаслідок дій НАБУ та САП Міноборони розірвало угоди постачання з "Трейд комодіті", і уклало з іншими постачальниками, внаслідок цього армія зі свого бюджету переплатила 195 мільйонів гривень! Це прямий збиток держави від порушення справи НАБУ та САП. Це єдиний фактичний результат цієї дутої справи", - заявив Павловський.

Зазначимо, у жовтні 2017 року НАБУ звинуватило посадових осіб Міноборони в нібито розтраті майже 150 млн грн при закупівлі палива для потреб армії. Йдеться про угоду між Міноборони та компанією "Трейд Комодіті", яка перемогла на торгах із закупівлі палива, бо дала найнижчу на той момент ціну. Але через зростання цін на українському і світовому ринках було прийнято рішення змінити ціни, що не суперечить законодавству. Як повідомив адвокат одного з інвесторів компанії Віталій Касько, навіть після укладення додаткових угод з Міноборони ціни на паливо від "Трейд Комодіті" були найнижчими на ринку державних закупівель. За його словами, навіть НАБУ купувало паливо дорожче в комерційних структур, ніж військові.

27 березня 2018 року Київський окружний адміністративний суд скасував ключовий доказ НАБУ в справі проти Міноборони і "Трейд Комодіті", а саме, акт Державної аудиторської служби, на якому ґрунтувалися звинувачення НАБУ на адресу Міноборони в нібито завданні державі збитків при закупівлі палива в компанії "Трейд Комодіті". У вересні 2018 Київський апеляційний адміністративний суд залишив це рішення в силі.

На початку грудня в інтерв'ю виданню "Лівий берег" генерал Павловський заявив: "Порушуючи необґрунтовані кримінальні провадження проти військовослужбовців, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура часом створюють перешкоди процесам озброєння української армії".

"Після того скандалу, що вони влаштували, від довгострокових договорів армія відмовилась. Закупівлі тривають, але за якою ціною? Постачальники відстежують коливання цін і закладають у свою цінову пропозицію максимальні значення. Замість дозволеного законом можливого 10-відсоткового подорожчання за додатковою угодою ми отримали на 35-40% дорожчу стартову ціну... У мене інколи виникає враження, що у нас війна йде на два фронти. На одному фронті ведемо гібридну економічну війну з Росією. На іншому - захищаємося від НАБУ і САП", - додав заступник міністра оборони Павловський.